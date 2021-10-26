Роскомнадзор сообщил о внесении мессенджера Telegram и сервиса Livejournal в реестр соцсетей

Ранее в этот список включили соцсети Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и портал Youtube. Согласно закону, который вступил в силу в феврале этого года, интернет-площадки из этого списка обязаны сами выявлять и блокировать запрещенную в России информацию.