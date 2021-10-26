Хакасия первым из российских регионов введет комендантский час в период нерабочих дней

Это связано с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Глава республики Валентин Коновалов сообщил о карантинных мерах на своей странице «ВКонтакте». Он пишет, что с 28 октября по 7 ноября жителям региона будет запрещено покидать дом с 10 вечера до 6 утра. Граждан старше 60 лет губернатор призвал соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома. Школьники уходят на каникулы уже с завтрашнего дня. Офисы, торговые центры, рестораны, кинотеатры закрываются.

Работу продолжат только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Работодатели, которые не могут остановить работу предприятий, обязаны перевести на удаленку не менее 50% сотрудников. Коновалов также отметил, что в трех городах республики, среди которых Абакан, Саяногорск и Черногорск, будет приостановлена работа общественного транспорта. При этом он уточнил, что на такси ограничение не распространяется, но только при условии, что водитель будет привит. Губернатор отметил, что уже сегодня больницы не справляются с потоком заболевших.

Ранее власти Крыма сообщили о том, что в Севастополе на вокзалах будут установлены блокпосты. У приезжающих планируют проверять сертификат о вакцинации, либо наличие справки о перенесенном ковиде.