Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская выступает за парламентско-президентскую республику. Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, что полномочия президента должны быть ограничены парламентом. Я за парламентско-президентскую республику», — сказала С.Тихановская.