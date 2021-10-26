Тихановская допускает создание союзного государства Белоруссии и РФ, если это не предполагает «сдачу суверенитета»

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская допускает возможность создания союзного государства Белоруссии и России, если это не предполагает «сдачу суверенитета». Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«У нас и так две суверенные страны, и союзное государство не предполагает сдачу суверенитета. Для белорусов суверенитет и независимость – это высшая ценность, и никто не собирается ею торговаться. Но интеграция между нашими странами уже настолько глубока, в том числе и экономическая, что нам с этим жить. Однако вопрос в том, что большинство белорусов не понимают сути союзного государства, сути интеграции. Что это значит?» – сказала С.Тихановская.

По ее словам, если это не сдача суверенитета, а «какие-то более тесные экономические отношения и взаимовыгодный союз, то почему нет». «У нас нет каких-то антироссийских проявлений. Мы просто хотим лучшего для своей страны. Мы хотим, чтобы людей уважали, чтобы не гнобили на предприятиях, чтобы были нормальные и достойные условия труда, чтобы был нормальный менеджмент в стране. Если для этого нужно углубить интеграцию, хотя я уверена, что можно обойтись и без этого, то новый президент расставит все точки над «и» и сделает правильный выбор», — заключила С.Тихановская.