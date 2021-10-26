Портал Youtube лишил на неделю президента Бразилии возможности публиковать новые видео

В компании пояснили, что запрет связан с повторным нарушением правил сообщества. В администрации видеосервиса добавили, что с официального канала главы государства Жаира Болсонару был удален ролик с недостоверной информацией о вакцинах от коронавируса, передает телеканал CNN Brasil.
2021-10-26T18:31:33+03:00
2021-10-26T18:31:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 26 октября 2021
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