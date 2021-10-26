Сегодня прошло учредительное собрание бундестага

После него президент ФРГ вручил канцлеру и министрам уходящего правительства документы об освобождении от обязанностей.

Ангела Меркель и ее кабинет будут временно оставаться у руля исполнительной власти до избрания нового кабмина ФРГ. По заявлению лидеров трех партий, которые формируют правительство, коалиционные переговоры должны закончиться в начале декабря. По всей вероятности, до немецких рождественских праздников новые канцлер и кабинет министров уже будут приведены к присяге.

Во время учредительного собрания бундестага Ангела Меркель и прежние министры уже не сидели на правительственных местах. Главную речь произнес уходящий президент бундестага Вольфганг Шойбле. 79-летний консервативный политик призвал срочно провести реформу по уменьшению парламента. Нынешний, 20-й по счету Германский бундестаг, стал самым крупным за всю историю ФРГ. Для 736 депутатов должно было быть увеличено количество кресел в зале.

На первом заседании была избрана новая президент бундестага. Ей стала Бербель Бас от Социал-демократической партии Германии. Депутаты также приняли решение о новом парламентском регламенте. Члены фракции право-популистской партии «Альтернатива для Германии» голосовали против кандидатуры президента и нового регламента. Они также отказались исполнять антиковидные правила и не были допущены в пленарный зал.

На учредительном собрании были продлены особые предписания бундестага во время пандемии коронавируса. Депутаты смогут принимать участие в заседаниях парламентских комитетов и голосованиях дистанционно.