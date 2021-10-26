Космическая компания миллиардера Джеффа Безоса объявила о планах построить свою космическую станцию

Предполагается, что на ней будут и проводить исследования, и принимать туристов.

В компании Blue Origin обещают, что к концу десятилетия на низкой орбите Земли появится станция, которая будет представлять собой многофункциональный бизнес-парк. В нём, как утверждается в сегодняшнем пресс-релизе, можно будет арендовать отсеки разных размеров. Предполагается, что в модулях будет всё необходимое как для того, чтобы организовать там исследовательские центры, так и для съемок фильмов или, например, открытия отелей.

В сообщении говорится, что станция будет способна принимать туристов на постоянной основе. Сказано также, что для них будут проводить экскурсии, а сроки нахождения на орбите будут варьироваться.

Называется проект Orbital Reef. Проект подразумевает, что у этой станции будут просторные отсеки с большими окнами.

Blue Origin была основана Джеффом Безосом еще в 2000 году. Первый успешный запуск людей на орбиту компания провела минувшим летом.