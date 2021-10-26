Организация «Ветераны России» обратилась в СК с требованием привлечь рэп-исполнителя Моргенштерна к ответственности

Причиной стали его слова о ненужности Дня Победы.

Общероссийская общественная организация считает, что своими словами Моргенштерн выражал явное неуважение к обществу и должен быть за это наказан по статье о реабилитации нацизма. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе «Ветеранов России».

При этом рэп-исполнитель сегодня в своем Instagram-аккаунте извинился перед всеми, кого он мог обидеть. Музыкант рассказал, что его фраза просто была вырвана из контекста. По его словам, он лишь честно признался, что не понимает, зачем тратить на празднование события 76-летней давности миллионы рублей. Однако он не умалял значимость Дня Победы.

Моргенштерн напомнил, что в своем интервью Ксении Собчак, вышедшем накануне, он говорил не только о важности победы в Великой Отечественной войне, но и предлагал праздновать новые достижения, например, в технологиях или освоении космоса.

В Кремле считают, что музыкант должен нести моральную ответственность за свои слова. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, репер сделал свое заявление не «по злобе», а из-за «отсутствия знаний».