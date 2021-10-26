В Москве убили бывшего топ-менеджера «Смоленского банка», его жену и восьмилетнего сына

Их тела обнаружили в квартире на западе столицы.

Банкира Михаила Яхонтова, проживавшего вместе с семьей в престижном жилом комплексе «Воробьевы горы», предположительно убили, нанеся ножевое ранение в шею, пишет газета «Коммерсантъ». Его супруга и сын были задушены, причем у ребенка оказалась сломана шея. Версий убийства следователи рассматривают несколько, одна из них, по словам источника агентства ТАСС – финансовая.

Яхонтов был известен как замуправляющий столичным филиалом «Смоленского банка». Вместе с другими топ-менеджерами кредитного учреждения он являлся фигурантом уголовного дела об особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве. Следствие считало, что перед отзывом лицензии у «Смоленского банка» его руководители, в том числе Яхонтов, намеренно вывели на счета подконтрольных иностранных компаний свыше 600 млн рублей. При этом переводы выполнялись через столичный филиал.

В результате банкира приговорили к 6 годам колонии общего режима, недавно он освободился. Однако этим летом, по данным агентства «Интерфакс», приставы завели производство о принудительном взыскании с Яхонтова и других фигурантов дела почти 9 млрд рублей. В сентябре финансиста признали банкротом.

По факту убийства банкира Михаила Яхонтова, а также его жены и восьмилетнего сына, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.