Китайские власти планируют начать вакцинацию детей старше 3 лет

Все это происходит на фоне роста заболеваемости в стране.

Информация о том, что региональные власти как минимум пяти провинций начали кампанию по вакцинации детей, появилась в газете «Чжунго жибао» — там же говорится о том, что местные медики одобрили использование для детей как минимум трех вакцин собственного производства. И ими уже прививают подростков 12 лет и старше.

Агентство Bloomberg обращает внимание на то, что эти новости пришли на фоне сообщений об участившихся случаях заболевания коронавирусом в Китае и возвращением туда дельта-штамма. Вообще, как напоминают журналисты, эта страна проповедует политику нулевой толерантности к распространению вируса. Так, например, там вводят тотальный локдаун в случае только подозрения на распространение вируса.

Журнал Time приводит пример провинции Внутренняя Монголия, где закрыли не только доступ туристов, но и всем местным жителям запретили выходить на улицу . При том, что национальный комитет здравоохранения Китая сообщил только лишь о 35 выявленных случаях заражения. При этом, страна является одним из лидеров по количеству вакцинированных жителей — их более 75 процентов. А в абсолютных цифрах — более миллиарда человек. Издание полагает, что поводом к расширению программы вакцинации на детей стали опасения о будущем олимпиады, которая должна пройти в Пекине в феврале. Здесь боятся штамма «Дельта», — пишет Time, хотя и отмечает, что китайские вакцины показали свою эффективность против коронавируса.

Впрочем, не все родители готовы вакцинировать своих детей. Журнал приводит мнение одной из китаянок, которая не готова делать прививку своему трехлетнему сыну. По ее словам, пока непонятно, как дети реагируют на это, и она как минимум бы не хотела, чтобы её ребенок был одним из первых, кого будут вакцинировать.

Наконец, в статье отмечается, что официальный Пекин играет что-то вроде основной скрипки в вопросе вакцинации. Например, оказывается, что после того, как летом власти разрешили прививать подростков, эту же методику начали использовать в Камбодже и Аргентине.