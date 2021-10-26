Тихановская: Вопрос о статусе русского языка в РБ должен решаться будущим президентом с учетом мнения населения

Вопрос о статусе русского языка в Белоруссии должен решаться будущим президентом страны с учетом мнения населения. Такое мнение выразила в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская.

«Насчет языка много споров в Белоруссии, потому что за столько лет… У нас сейчас два государственных языка – русский и белорусский – и, к сожалению, белорусский язык и культура как-то отодвигались на задний план. Конечно, как государство, как страна со своим языком, со своей культурой, мы вынуждены будем возрождать белорусский язык», — сказала она.

При этом С.Тихановская подчеркнула, что это не значит, что белорусы будут против русского языка. «У нас в стране большая часть людей говорит на русском языке, и это их право. Будет ли государственный язык один или не один – это будет решаться после выборов новым президентом с участием белорусских людей. Как это будет организовано? Может, будут какие-то опросы. Но ничего против русского языка и России белорусы не имеют», — заключила она.