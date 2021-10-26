Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская рассчитывает, что Кремль сыграет конструктивную роль в урегулировании конфликта в Белоруссии. Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я когда-то называла президента Путина мудрым. На тот момент я надеялась на мудрость Кремля, что они увидят, что в Белоруссии ситуация не изменится так, как она изменилась 10 лет назад, когда протесты задушили, и все продолжилось, как было; что в этот раз ситуация другая. Беларусь стала регионом постоянного конфликта. Нам бы хотелось, чтобы Кремль сыграл свою конструктивную роль в урегулировании конфликта в Белоруссии. Мы же хотим продолжать отношения с Россией. Мы же никуда не денемся от вас, как и вы от нас», — сказала она.

С точки зрения С.Тихановской, Лукашенко «уже не станет легитимным президентом для белорусов, и иметь такого партнера для России крайне невыгодно», так как он «абсолютно непрозрачен». По ее словам, так, как раньше, когда Лукашенко лавировал «между Западом и Востоком», уже не будет. «Сейчас это невозможно, потому что западные страны выступают против насилия и беззакония», — отметила С.Тихановская.

Она добавила, что Белоруссии необходимо строить промышленные и экономические отношения с Россией и дальше. «Но с нелегитимным президентом, где каждое его решение не имеет никакой юридической силы, это просто невозможно. Поэтому чтобы сохранить нормальные отношения с Белоруссией, нужно принять волю белорусского народа», — заключила С.Тихановская.