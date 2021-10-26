Смольный перенес сроки введения QR кодов

Уже в ближайшие выходные горожане попадут в некоторые учреждений культуры только по цифровому пропуску.

Петербургские музеи, театры, цирки и кино закроют для горожан без прививки уже с 30 октября. Чтобы попасть в учреждения культуры петербуржцам потребуется не только QR-код о вакцинации, недавно перенесённой болезни или медицинском отводе от прививки. Также у них потребуют документ, который подтвердит их личность. По разъяснениям Смольного это российский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении, либо военный билет. Цифровой пропуск можно распечатать или показать на экране смартфона. С первого ноября ограничения будут действовать на выставках и спортивных мероприятиях с 15-го, индустрии красоты и фитнес-залах. А с декабря без цифрового пропуска горожане не попадут в торговые центры, кафе и рестораны. Свободный доступ сохранят только для продуктовых магазинов, аптек и заправок.

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