Памятная акция прошла сегодня в Москве на Дубровке

19 лет назад спецназ ФСБ штурмом взял Театральный центр, захваченный террористами.

Траурные мероприятия начались с минуты молчания, после которой прозвучал так называемый реквием-посвящение. В небо запустили 130 белых шаров по числу жертв теракта. На акции было немноголюдно, присутствовали в основном родственники погибших, которые в память о близких зажгли лампады и установили их на крыльце театрального центра. Один из организаторов акции Дмитрий Миловидов посетовал на отношение властей к трагедии.

На акции вспоминали и тех, кто помогал освобождать заложников до штурма. Семейная пара, потерявшая сына, сквозь слезы говорит о журналистке Анне Политковской, которая находилась рядом и во время страшных событий и после трагедии.

Антидот, о котором говорит Людмила вспоминали сегодня часто. По мнению многих, решение пустить газ в зал было ошибочным. Про проблемы со спецоперацией по освобождению заложников вспоминает отец одной из жертв Владимир Курбатов.

Акция завершилась возложением цветов к монументу «В память о жертвах терроризма», некоторые её участники преклоняли колено и не могли сдержать слез.

Террористы захватили заложников 23 октября 2002 года. У родственников погибших до сих пор остаются вопросы к властям. В частности, они касаются действий спецназа, а также целесообразности применения газа, состав которого не раскрыт до сих пор.