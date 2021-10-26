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18:04, 26 октября 2021

Апелляционный суд в Амстердаме принял решение передать Украине коллекцию «скифского золота» из музеев Крыма

Впрочем, это решение еще может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Коллекция датирована периодом от греческой колонизации полуострова Крым в VI веке до н.э. до раннего средневековья VI-VII вв. Всего в ней насчитывается почти 600 артефактов, а это около 2 тысяч различных предметов. Наиболее ценными экспонатами считаются двустороннее скульптурное изображение змееногой богини скифов, украшения конской узды и лепные сосуды тех времен. Все эти части композиции в 2011 году предоставили четыре крымских музея. И уже в 2013 году выставка «Крым – золотой остров в Черном море» открылась в Германии, а спустя еще год оказалась в Амстердаме в музее Алларда Пирсона.

Планировалось, что в конце мая 2014 года выставка будет завершена и летом экспозиция отправится «домой», однако в феврале полуостров был присоединен к России. В результате свои права на драгоценности заявили, как Крымские музеи, так и Украина. Ситуацию осложнил и тот факт, что Амстердам отказался признавать суверенитет России над полуостровом. Из-за возникшего конфликта музей Алларда Пирсона принял решение оставить в своем хранилище экспонаты до завершения судебного разбирательства.

Спустя два года, в 2016, суд Амстердама постановил, что «скифское золото» должно вернуться на Украину, однако крымские музеи не согласились с решением и подали апелляцию. Её рассмотрение заняло еще 4 года.

В Киеве называют большой победой возвращение «скифского золота» — об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вслед за «скифским золотом» Украина вернет себе и Крым, — передает Интерфакс.
Кстати, Украина пока не определила место хранения коллекции.

В Крыму решение суда считают проявлением двойных стандартов и называют «фиговым листком». Власти республики пообещали, что Крым рано или поздно вернет свои культурные ценности.

В Кремле отказались комментировать решение Апелляционного суда Амстердама. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сказал «Эху», что этот вопрос слишком политизирован и это повлияло на решение суда.
Швыдкой отметил, что решение Апелляционного суда Амстердама может и должно быть оспорено в Верховном суде Нидерландов.

Министерство культуры России заявило, что поддерживает музеи Крыма в их стремлении вернуть «скифское золото». Музейные коллекции неделимы и не отчуждаемы, подчеркивается в заявлении ведомства.

Ситуация со «скифским золотом» станет поводом для политических спекуляций, — считает руководитель программы «Российская внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.


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