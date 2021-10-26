Тихановская: Протестные настроения в Белоруссии никуда не исчезли – люди просто ушли «в подполье»

Протестные настроения в Белоруссии никуда не исчезли – люди просто ушли «в подполье». Об этом сообщила в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская.

«Внутреннее давление, конечно же, есть. И то, что мы не видим массовых демонстраций, — это не потому, что люди изменили свое мнение и не хотят перемен в стране, а только потому, что людям страшно, и это обоснованно», — сказала она.

По словам С.Тихановской оппозиция нашла другие способы действовать внутри страны. «Мы работаем единым движением. И очень много делается в Белоруссии не так, как раньше. Мы сейчас используем это время, чтобы создавать структуры внутри. Лукашенко все разрушает, а мы создаем. Люди научились общаться друг с другом посредством телеграм-каналов и других средств связи. Они не могут выйти больше двух на улицы, не могут собираться, но у нас организовано рабочее движение. Рабочие вступают в это движение и готовятся к всеобщей забастовке», — уточнила она.

С.Тихановская подчеркнула, что не собирается «форсировать события», и «люди выйдут на стачку тогда, когда будут готовы».

Также лидер белорусской оппозиции отметила, что в республике работает «группа силовиков, которые не смогли смириться с насилием». «Они продолжают работать с силовиками внутри системы, в Белоруссии. Конечно, тайно. Людям страшно, но это работает», — уточнила она.

С.Тихановская добавила, что также в Белоруссии работает самиздат. «Пришлось вернуться на много-много лет назад, чтобы распространять листовки в тех районах, где нет интернета. И общее настроение – власть понимает, что они не смогли задавить белорусов и загнать их обратно в то мышление, в котором мы жили много лет. Это самое главное. Доверие к власти не увеличилось, а наоборот уменьшается. Спортсмены, медики – все против. Понятно, что нельзя быть открытыми сейчас, потому что ценна человеческая жизнь для нас. Но по чуть-чуть мы двигаемся вперед», — заключила она.