Глава думского Комитета по информационной политике сказал, что поддерживает эту идею. Он отметил, что значительное число сериалов, которые доступны в видеосервисах, содержат много ненормативной лексики, — передает Интерфакс.
С 2014 года в России мат запрещен в теле— и радиоэфире, при публичном исполнении и в кинопрокате.
Депутат Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор предлагает запретить мат в онлайн-кинотеатрах
Глава думского Комитета по информационной политике сказал, что поддерживает эту идею. Он отметил, что значительное число сериалов, которые доступны в видеосервисах, содержат много ненормативной лексики, — передает Интерфакс.