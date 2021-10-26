Власти Крыма сообщили, что койки для коронавирусных пациентов заняты почти полностью

Планируют разворачивать дополнительные. Ситуация сложная, — сказал зам.министра здравоохранения республики Антон Лесковский, — передает ТАСС.

Накануне в региональном министерстве сообщили, что из-за роста смертности переполнены морги и для хранения тел умерших местные власти вынуждены закупать модульные холодильники.

