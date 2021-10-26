Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская выступает против революции. Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я против такого сценария, я его не поддерживаю. Наверное, во мне говорит женщина, прежде всего. И я понимаю, что при таких событиях жертвы неизбежны, многочисленные жертвы, особенно если режим Лукашенко готов стрелять. А мы знаем, что они готовы убивать людей, поэтому я не хотела бы жертвовать белорусами», — сказала С.Тихановская.

Вместе с тем на вопрос о том, можно ли было действовать иначе после президентских выборов, в частности, не выходить на протесты, она ответила отрицательно. «Наверное, по-другому ничего нельзя было сделать. Мы делали, не хочу говорить слово революция, но так и есть, исходя из текущих событий. И, возможно, единственное, что мы недооценили в тот момент — это неадекватность власти. Я, честное слово, думала, я была уверена, что так называемая власть увидит сотни тысяч людей на улицах и поймет, что пора уже вести диалог с белорусами, а не принимать решения где-то там наверху, не удерживать власть силой, а увидеть волю народа. И принимать решения для людей, а не для одного человека», — подчеркнула С.Тихановская.