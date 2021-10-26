Тихановская: Переговоры с Лукашенко могут состояться только после остановки насилия

Переговоры с Александром Лукашенко могут состояться только после остановки насилия и освобождения политзаключенных в Белоруссии. Об этом сообщила в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская.

«Основным условием для переговоров должна быть остановка насилия, и политзаключенные выходят на свободу. Переговоры должны быть с ключевыми фигурами власти. Если так случится, что Лукашенко будет за столом переговоров, то придется переговариваться. Но существуют такие площадки, как ОБСЕ, например, и на ней могут быть представители режима, демократических сил», — сказала она.