Несколько студентов Высшей школы кино и телевидения «Останкино» объявили, что их отчислили за лайк под комментарием в социальной сети. В учебном учреждении в свою очередь утверждают, что эти люди распространяли в интернете ложную информацию.

Несколько учащихся Высшей школы оставили положительный отклик под комментарием в «Инстаграмме», автор которого возмущался необходимостью платить учебному учреждению деньги, несмотря на отмену занятий, после чего с ними связался администратор «Останкино» и объяснил, что они дальше обучаться не смогут, и доступ в Школу им закрыт. Об этом объявила одна из бывших студенток Алина Темирчиева. Она добавила, что группа отчисленных уже приходила в учебное заведение, чтобы обсудить эту ситуацию, но в руководстве их не приняли, попросив отправить вопросы на электронную почту.

Официально в Высшей школе эту информацию пока не прокомментировали, но её преподаватель и телеведущая Лена Летучая сказала интернет-изданию «Газета.ру», что отчисленные студентки выражали недовольство связанным с пандемией уходом на вынужденные выходные, распространяли в социальных сетях ложную информацию и саботировали антиковидные меры. Каким образом они это делали, она не уточнила.

Ранее одна из отчисленных студенток Алиса Тимченко говорила интернет-изданию ura.ru, что всего пропуска аннулировали у шестерых учащихся и некоторые из них готовы обратиться в суд.

Российские власти на прошлой неделе объявили о том, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки дни с 30-ого октября по 7-ое ноября будут нерабочими. Эти меры должны замедлить темпы распространения коронавируса.