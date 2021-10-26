В России произошло сразу два новых взрыва бытового газа

Один из них – в городе Балтийске в Калининградской области, второй – в подмосковном Видном.

Первые сообщения о взрыве газа поступили из Видного. Там все произошло в одной из квартир пятиэтажного дома: по данным подмосковного управления Следственного комитета, жильцы неправильно использовали газовую плиту во время приготовления еды, передает агентство ТАСС. В результате одна из стен в самой квартире частично обрушилась. При этом пострадавших, как утверждается, нет, хотя 40 жильцов дома временно были эвакуированы.

В Балтийске, между тем, взрыв газа сопровождался пожаром. Там инцидент произошел на втором этаже многоквартирного дома. Жильцы соседних квартир, как следует из появившихся видеозаписей с места случившегося, выбрасывали детей из окон, спасая их от огня, а затем выпрыгивали сами. Внизу их ловили пришедшие на помощь люди. Власти сообщали об одном пострадавшем, но, как утверждается, ему оказали необходимую помощь на месте.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, между тем, отметил, что взрыв газа произошел в квартире, чей житель находился на работе. За час до происшествия, по его словам, поступило сообщение о сильном запахе газа. В самом доме в результате взрыва выбито около 100 окон, при этом стены дома не пострадали.

Накануне еще один взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах. В результате происшествия погибла 22-летняя жительница.