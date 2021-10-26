Тихановская считает, что Путин мог бы выступить посредником в ее переговорах с Лукашенко

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская считает, что президент России Владимир Путин мог бы выступить посредником в ее переговорах с Александром Лукашенко. Об этом она сказала в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Конечно, может, как и представители других стран. Для того чтобы договоренности, которые будут высказаны на переговорах, во время диалога, всеми принимались, нужно, чтобы были представители других стран, которые это фиксируют, чтобы дальше не возникало вопросов», — отметила С.Тихановская.