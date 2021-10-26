Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская не расстроилась, что не стала лауреатом Нобелевской премии мира. Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Нет. Даже не всплакнула. Мы пошли, послушали — вручили другим людям, журналистам. Очень рада за них. Перешагнули, поздравили тех, кому она досталась и пошли дальше», — сказала С.Тихановская.
Нобелевскую премию мира 2021 года получили журналисты – главный редактор российской «Новой Газеты» Дмитрий Муратов и основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса за их «усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира».
Тихановская не расстроилась, что не стала лауреатом Нобелевской премии мира
Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская не расстроилась, что не стала лауреатом Нобелевской премии мира. Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».