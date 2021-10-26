Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская не расстроилась, что не стала лауреатом Нобелевской премии мира. Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет. Даже не всплакнула. Мы пошли, послушали — вручили другим людям, журналистам. Очень рада за них. Перешагнули, поздравили тех, кому она досталась и пошли дальше», — сказала С.Тихановская.

Нобелевскую премию мира 2021 года получили журналисты – главный редактор российской «Новой Газеты» Дмитрий Муратов и основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса за их «усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира».