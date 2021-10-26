Тихановская рассказала, что имеет возможность связаться с мужем только через адвоката

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская рассказала, что имеет возможность связаться с мужем Сергеем Тихановским только через адвоката. Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы коммуницируем только через адвоката. И то это очень поверхностная коммуникация, потому что все, что я могу узнать от адвокатов – это состояние его здоровья, настроение и так далее», — сказала С.Тихановская.

Она уточнила, что о том, как идет судебный процесс над ее мужем, ей ничего неизвестно. «По делу ничего не могу знать, тем более недавно лишили лицензии адвоката Сергея, и это, к сожалению, уже общепринятая практика в Беларуси. А про здоровье я ему могу передать, как дела у нас, у деток», — отметила С.Тихановская.

По ее словам, муж чувствует себя нормально. «В целом физическое здоровье неплохое. Ну, смотря с чем сравнивать. У нас есть заключенные, которых избивают и содержат в нечеловеческих условиях в тюрьмах. В этом отношении он в принципе нормально. Но теряется здоровье, теряются моральные силы, только укрепляется вера в то, что он все делает правильно. Он себя защищает, хотя не должен, он ни в чем не виноват, но такая у нас судебная система», — заключила С.Тихановская.