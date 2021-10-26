Командующий армией Судана сообщил, что премьер-министр Абдалла Хамдук находится в его доме в качестве гостя

Генерал Абдель Фаттаха аль-Бурхана утверждает, что это необходимо для безопасности политика. И добавил, что остальные задержанные министры находятся в надлежащем месте. Генерал также отрицает, что происходящее в стране является военным переворотом. Недавно он распустил органы власти и ввел чрезвычайное положение.