Хакасия вводит комендантский час

Это передает РИА Новости. Жителям будет запрещено выходить из дома с 22 часов до 6 утра в период так называемых нерабочих дней. В республике они объявлены с 28 октября по 7 ноября.

В Абакане и других городах не будет работать общественный транспорт. Жителей старше 60 отправляют на изоляцию.