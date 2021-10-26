В Москве убиты бывший топ-менеджер «Смоленского банка», его жена и 8-летний сын

Как передает Интерфакс, с убитого Михаила Яхонтова приставы должны были взыскать почти 8,5 миллиардов рублей. В 2019 году он был приговорен к шести годам лишения свободы по делу о преднамеренном банкротстве. Уже через год он вышел на свободу.
2021-10-26T16:32:15+03:00
2021-10-26T16:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 26 октября 2021
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