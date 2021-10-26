Тихановская считает санкции против Лукашенко не слишком эффективными, пока остается возможность брать кредиты в РФ

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская считает санкции против Александра Лукашенко не слишком эффективными, пока у него остается возможность брать кредиты в России. Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Санкции были бы намного эффективнее, если бы представители режима не могли приехать и взять кредиты. Но они могут. Поэтому давайте зададим вопросы представителям Кремля: стоят ли они того?» – сказала С.Тихановская.

С ее точки зрения, «надо представлять нового человека у власти, который будет так же улучшать торговые, экономические отношения Белоруссии с Россией». «Я думаю, это будет взаимовыгодная и открытая позиция для всех. Зачем в Кремле думают, что после Лукашенко все будет плохо? В наших отношениях все будет еще лучше», — заключила С.Тихановская.