Тихановская не планирует вновь баллотироваться в президенты Белоруссии

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская не планирует вновь баллотироваться в президенты республики. Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».



«Я не планирую баллотироваться на новых выборах, прежде всего потому, что у меня нет политических амбиций. И еще немаловажный факт: я обещала белорусам, я не собираюсь быть президентом Белоруссии. У нас много достойных людей, которые могут взять на себя руководство страной. Поэтому мой ответ: нет», — сказала С.Тихановская.