Сотрудники уголовного розыска нашли актрису Светлану Светличную

Она была на работе.

Представители властей нашли Светлану Светличную в киностудии на улице Эйзенштейна. ТАСС со ссылкой на столичную полицию сообщает, что с артисткой всё хорошо. Телеграмм-канал Baza пишет, что в течение последних нескольких дней она работала на съёмках телешоу.

Ранее в пресс-службе московского МВД отмечали, что заявление о пропаже артистки еще 24-ого октября написал её сын. Однако, позже в интервью интернет-изданию «Газета.ру», он отрицал, что обращался в органы.

Медиакомпания РБК сообщала, что в связи с пропажей полиция проводила осмотр квартиры Светличной. Также поиском артистки занимались более сорока волонтёров движения «Лиза Алёрт». При этом друг актрисы Иван Николаев говорил РИА Новости, что она просто переехала ближе к родственникам и не сейчас хочет разговаривать с прессой.

Светлана Светличная снимается в кино с 1959-ого года. Она наиболее известно по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука» и «Место встречи изменить нельзя».