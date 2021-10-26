Рэп-исполнитель Моргенштерн извинился за свои слова о ненужности празднования Дня Победы

В Кремле считают, что рэп-исполнитель Моргенштерн должен нести моральную ответственность за слова о праздновании Дня Победы. Поводом для такой реакции послужили высказывания музыканта, усомнившегося в необходимости тратить миллионы рублей на событие 76-летней давности.

Моргенштерну и многим другим молодым людям, по мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, необходимо поговорить с ветеранами, либо же с дедушками или бабушками. Он считает, что такие беседы позволят понять, почему празднование Дня Победы будет всегда важно для России. При этом Песков убежден, что репер сделал свое заявление «не по злобе», а из-за «отсутствия знаний».

Моргенштерн в интервью журналисту Ксении Собчак, вышедшем накануне, назвал нецелесообразной трату больших средств на празднование 9 мая. Музыкант сказал, что «не понимает праздника Победы», и высказал предположение, что на него выделяют миллионы, потому что, как он выразился, «гордиться просто нечем». При этом рэпер признал важность самой победы в Великой Отечественной войне, но предположил, что необходимо отмечать новейшие достижения – например, в технологиях или в освоении космоса.

Между тем общественное движение «Ветераны России» намерено обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить высказывания Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Как сообщает интернет-издание «Подъем», в организации сочли слова музыканта «оскорблением исторической памяти».

Между тем, Моргенштерн извинился за свои высказывания. Он утверждает, что его слова вырвали из контекста и он никого не хотел оскорбить