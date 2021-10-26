Деловое интернет-издание из Петербурга «Агентство бизнес-новостей» проиграло иск о защите чести и достоинства крупному предпринимателю Илье Траберу. Оно должно выплатить бизнесмену 300 тысяч рублей.

Изначально Илья Трабер требовал от «Агентства бизнес-новостей» гораздо большую сумму — 5 миллионов рублей. Тем не менее, суд сократил ее в 16 раз, но признал, что десятки утверждений в статье не соответствуют действительности. В решении суд указал, что материал под названием «Старик и море: Трабер начал строить новую портовую империю» Агентство опубликовало почти год назад. В нем шла речь о возведении в Приморске многопрофильного перегрузочного терминала. Статья содержала множество утверждений о прошлом бизнесмена и о его деятельности за границей, которые не устояла в суде. Редакция теперь обязана опровергнуть свои сведения и, например, сообщить читателям, что Илья Трабер не имел и не имеет криминальной карьеры, не является «гангстером», «рейдером» и «Легендой Бандитского Петербурга». У не было и нет клички «Антиквар». Он ни самостоятельно, ни через других лиц, не контролирует монопольно морские порты в Петербурге и Ленобласти. Главный редактор АБН и автор статьи Алексей Дементьев, в свою очередь в суде утверждал, что в одной части сведения соответствуют действительности, а в другой не порочат честь и достоинство истца. Агентство опубликовало решение суда на сайте и отметило, что к журналистам все чаще стали предъявлять судебные иски именно за цитирование материалов других СМИ. От дальнейших комментариев издание отказалось.

Три года назад Илья Трабер добился возбуждения уголовного дела по статье о клевете против телеканала «Дождь*», который власти теперь считают иноагентом. В фильме «Питерские» бизнесмена назвали единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.