Министерство культуры России заявило, что поддерживает музеи Крыма в их стремлении вернуть «скифское золото»

Музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы, — подчеркивается в заявлении ведомства.

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин считает, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче «скифского золота» Украине нарушает основной принцип межмузейного обмена. По мнению Левыкина, музейные ценности не могут быть инструментом давления и манипуляций.

Между тем, в Киеве решение Амстердамского суда называют большой победой. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вслед за «скифским золотом» Украина вернет себе и Крым, — сообщает Интерфакс.

В самом Крыму решение суда считают проявлением двойных стандартов и называют «фиговым листком». Власти республики пообещали, что Крым, рано или поздно, вернет свои культурные ценности.

