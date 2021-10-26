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15:33, 26 октября 2021

В Берлине Бундестаг впервые собрался в новом составе после парламентских выборов

Трансляцию заседания вели немецкие телеканалы. Согласно Конституции Германии, в день первого заседания нового парламента завершаются полномочия канцлера и министров. Президент страны попросил Ангелу Меркель исполнять обязанности до назначения преемника.


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