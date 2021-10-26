В Берлине Бундестаг впервые собрался в новом составе после парламентских выборов

Трансляцию заседания вели немецкие телеканалы. Согласно Конституции Германии, в день первого заседания нового парламента завершаются полномочия канцлера и министров. Президент страны попросил Ангелу Меркель исполнять обязанности до назначения преемника.
2021-10-26T15:33:04+03:00
2021-10-26T15:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 26 октября 2021
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