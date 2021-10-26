Швыдкой считает, что на решение суда вернуть «скифское золото» Украине оказали влияние антироссийские настроения

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что на решение Амстердамского суда вернуть «скифское золото» Украине оказали влияние антироссийские настроения в Европе. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не могу сомневаться в профессионализме нидерландских судей, но они живут не в безвоздушном пространстве и испытывают безусловное влияние политического контекста. А контекст в высшей степени недружественный в отношении России. Причем определенную русофобскую позицию занимает и нынешнее правительство Нидерландов. Поэтому это решение в отношении «скифского золота» было принято в жесткой политизированной атмосфере. И в данном случае можно только сожалеть о том, что крымские музеи пока оказались лишенными возможности вернуть свои экспонаты», — сказал М.Швыдкой.

При этом он обратил внимание, что данное решение можно оспорить в следующей инстанции, которой является Верховный суд Нидерландов. «Видимо, такую тактику и выберут адвокаты, которые занимаются этим вопросом», — считает М.Швыдкой.

Он добавил, что юридически коллизия со «скифским золотом» очень непростая. «С одной стороны, все музеи являются своего рода распорядителями тех культурных ценностей, которые в них находятся, а собственником является государство. Это демонстрирует закон о музейном фонде Российской Федерации. Думаю, что аналогичный закон существует и на Украине. Но ситуация, которая сложилась после воссоединения Крыма с Россией, неординарная и не является юридически простой. В этом смысле неслучайно музей вел судебный иск в отношении музея, а не в отношении Нидерландов или Украины. То есть крымские музеи доказывали, что эти вещи находились у них и должны были вернуться туда, откуда они были взяты», — пояснил М.Швыдкой.

Как стало известно, Амстердамский суд после 7 лет разбирательств постановил передать «скифское золото» Украине. Более 2000 артефактов из 4 крымских музеев были вывезены на выставку в Амстердам в феврале 2014, но после того как в марте произошло присоединение Крыма к России, голландский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения судьи.

Окружной суд Амстердама в 2016 постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию. В 2019 было принято промежуточное решение, в котором суд установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к этому делу.