Евросоюз заявляет, что следит за ситуацией с газовым кризисом в Молдавии и готов оказать поддержку этой стране — техническую и финансовую. Молдавские власти пока не договорились с Газпромом о продлении контракта на поставку газа. Газпром предлагает цену на 25% ниже рыночной при условии оплаты долга – это более 700 миллионов долларов. Кишинев не согласен на такие условия.

В стране из-за дефицита газа введен режим чрезвычайного положения. Сегодня стало известно, что Молдавия договорилась с Польшей о поставках одного миллиона кубометров газа. По какой цене, не уточняется.



Таким образом Молдавия впервые закупила газ не у России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это дело молдавской стороны. Песков добавил, что идет работа по согласованию условий контракта и все зависит от молдавской стороны.