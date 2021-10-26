Украина пока не определила место хранения коллекции «скифского золота»

Премьер-министр Денис Шмыгаль при этом считает, что сокровища могут храниться в частности, на территории национального заповедника София Киевская.

Сегодня апелляционный суд Амстердама постановил, что «скифское золото» должно быть передано Украине. Разбирательство продолжалось в течение семи лет. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал возвращение «скифского золота» большой победой.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вслед за скифским золотом Украина вернет себе и Крым.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что на решение голландского суда повлияли антироссийские настроения в Европе, — об этом Швыдкой сказал в эфире «Эха Москвы». Швыдкой отметил, что решение Апелляционного суда Амстердама может и должно быть оспорено в Верховном суде Нидерландов.

