СК возбудил дело по статье «убийство» после того, как в квартире в Москве обнаружили тела мужчины, женщины и ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» после того, как в квартире на Мосфильмовской улице в Москве обнаружили тела мужчины, женщины и 8-летнего ребенка с признаками насильственной смерти.

По данным телеканала РЕН, погибший глава семейства, Михаил Яхонтов, был фигурантом уголовного дела о банкротстве компании «Смоленский банк» в 2016 году.

По версии следствия, высокопоставленные сотрудники московского филиала банка, среди которых был Яхонтов, обвинялись в выводе за рубеж более 600 миллионов рублей, а также преднамеренном банкротстве. Комментариев правоохранительных органов по этому поводу пока нет.

