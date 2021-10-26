Сенатор, руководитель комитета по международным делам заявил, что Россия будет отстаивать право на «скифское золото»

Сенатор, руководитель комитета по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия будет отстаивать свое право на «скифское золото». Он назвал несправедливым решение Апелляционного суда в Нидерландах передать коллекцию Украине. Карасин отметил, что эти сокровища принадлежали Крыму, а Крым сейчас часть Российской Федерации.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал справедливым решение голландского суда. Зеленский добавил, что сначала Украина вернет себе «скифское золото», а потом и Крым, — передает ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «фиговым листком» судебное решение по «скифскому золоту», по мнению Аксенова, суд руководствовался не правом, а политикой.