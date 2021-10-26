Сенатор от Крыма считает допустимым ограничение культурных связей с Данией, если «Скифское золото» не вернут в Крым

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает допустимым ограничение культурных связей с Данией, если «Скифское золото» не удастся вернуть в Крым. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Будем стараться с нашей стороны решить вопросы правовым, я так понимаю, но если правовым не получится и политика будет на первом месте, при чем политика антироссийская, то будут и другие ответы с нашей стороны. Ну прежде всего мы никогда, конечно, ничего в Данию не повезем более, а во-вторых, я думаю, надо будет очень серьезно думать над ограничением вообще каких-то культурных связей с Данией. Если золото не будет возвращено нам», – считает Цеков.

Сенатор назвал решение суда антикрымским. «Решение, безусловно, возмутительное, решение неправовое, решение политическое, антикрымское, антироссийское. Насколько я понимаю есть возможность опротестовать это решение в Верховный суд Дании, понятно, будем опротестовывать, надеемся, что правда все-таки будет за нами, за крымчанами, за крымскими музеями», – пояснил он.

Цеков отметил, что экспонаты принадлежат музею. «Всегда считал, что экспонаты прежде всего принадлежат музею и именно музеи повезли «Скифское золото» на выставку в Данию. И здравый смысл говорит о том, что надо возвращать те экспонаты, которые повезли на выставку по просьбе Дании. Они, конечно, должны были быть возвращены крымским музеям», – считает сенатор.

Апелляционный суд в Амстердаме сегодня постановил передать коллекцию «Скифское золото» Украине.