При нём эта страна установила дипломатические отношения с СССР.

О кончине бывшего президента сообщило правительственное информационное агентство Ренхап. Оно напоминает, что именно Ро Дэ У начал в Корее демократизацию, а американская The New York Times называет его «мостиком от авторитаризма к демократии», отмечая, что ему удалось провести Корею к свободе между струйками — и без крови.

Он был военным в ранге генерала и даже поддержал путч 1979 года, став членом правившей хунты, получив доступ к власти, и в конце концов первым в Корее избранным народом президентом. А вот агентство во Reuters напоминает, что после ухода со своего поста, Ро Дэ У — он стал жертвой антикоррупционной кампании, которую начал новый глава государства. Ро Дэ У признали виновным в отмывании сотен миллионов долларов и участие в путче. Он даже выступил перед нацией, у которой со слезами на глазах попросил прощения. А к 2013 году, как напоминает агентство, Ро Дэ У вместе со всей семьёй выплатил остатки денег, которые он присвоил, когда был президентом.

Дата похорон бывшего президента Кореи пока не объявлена.