В ряде регионов России на фоне роста коронавирусной статистики вновь жалуются на нехватку коек в больницах

Самая тяжелая ситуация складывается в Севастополе, где в резерве остаются лишь 5% мест. Губернатор Михаил Развозжаев отметил, что так тяжело городу не было с начала пандемии. Развозжаев добавил, что предстоящие нерабочие дни администрация рассматривает как шанс сбить волну коронавируса.

Непростая обстановка складывается и в Воронежской областной детской клинической больнице №2. Там из 200 возможных мест свободными остаются чуть более 10. По данным местных властей с начала пандемии в регионе от коронавируса уже скончались 6 детей в возраст от 8 месяцев до 16 лет. Аналогичная ситуация и в больницах для взрослых. Там занято уже 90% коек.

В Коми также свободными остается менее 15% мест. Губернатор республики отметил, что сейчас регион вынужденно нарушает требование о обязательном наличии 20%-го резерва.

Кроме того, в Кузбассе, по данным местного Министерства здравоохранения, на весь регион осталось около 800 свободных мест для больных коронавирусом.

Из-за нехватки мест в больницах регионы начинают активно разворачивать дополнительные койки. Так, на маскимальные для субъектов показатели вышли Пермский край и Ханты-мансийский автономный округ.