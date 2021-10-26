В Москве сегодня вспоминают жертв теракта на Дубровке, который произошел 19 лет назад

Акция началась с минуты молчания в память о погибших. В небо запустили 130 белых шаров, по числу жертв теракта. Отец одной из погибших Владимир Курбатов говорит, что, несмотря на боль потери, он будет продолжать ходить на такие акции. По его мнению, только так можно предотвратить подобные трагедии в будущем. Владимир Курбатов, как и большинство родственников, говорили о необходимости расследовать обстоятельства трагедии. Он убежден, что жертв могло быть в разы меньше.

Людмила и Михаил потеряли сына, который погиб от отравления газом, использованным при штурме. Они с трудом сдерживают слезы. Родители говорят, что до сих пор не могут простить властям то, что их сына, который исповедовал ислам, похоронили рядом с террористами.

Памятное мероприятие завершилось возложением цветов к монументу «В память о жертвах теракта» и молебном.

Захват заложников во время мюзикла Норд-Ост произошел 23 октября 2002 года. Тогда в зале находились более 800 человек.