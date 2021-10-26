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14:02, 26 октября 2021

Суд в Амстердаме постановил передать коллекцию «Скифское золото» Украине

Артефакты музеев Крыма должна быть переданы Киеву, так как они являются частью наследия Украины после того, как страна стала независимой в 90-е годы прошлого века. Такое решение принял сегодня апелляционный суд в Амстердаме.

Речь идет о коллекции, которая была вывезена из Крыма в нидерландский музей в 2014 году на выставку, еще до того, как республика стала частью России. После этого свои права на экспонаты заявляли как Крым, так и Украина. Ни одной стороне «Скифское золото» не передают, ожидая решения суда. Процесс идет уже больше семи лет. Все это время экспонаты оставались в музее в Нидерландах.

«Скифское золото» — это коллекция из двух тысяч предметов, включая украшения, статуэтки древнегреческих богов, посуду, фрагменты вооружения и доспехов, в том числе знаменитый золотой шлем.

В суде отметили, что решение о возвращении артефактов Украине может быть обжаловано.

Властям в Киеве придется решать, где разместить коллекцию, — сказал «Эху Москвы» шеф-редактор украинского информагентства УНИАН Роман Цымбалюк.

В Кремле решение Амстердамского суда комментировать пока отказываются. Крымские власти пообещали, что оно будет обязательно обжаловано.

Первый зампред думского Комитета по культуре Елена Драпеко в интервью «Эху Москвы» назвала решение суда предвзятым. Елена Драпеко добавила, что у нее есть вопросы и к российским юристам, которые занимались темой Скифского золота.


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