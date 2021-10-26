Зампред комитета ГД по культуре Драпеко считает, что решение о передаче «скифского золота» Украине вне правового поля

Первый заместитель комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко считает, что решение о передаче «скифского золота» Украине принято вне правового поля. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Они действуют вне правового поля, суд их. Потому что по закону вещи должны возвращаться в тот музей, в котором они были, а не тому государству, которое их посылало», – рассказала она.

Драпеко назвала решение суда ожидаемым. «Это возмутительно, но ожидаемо. Ну вы же знаете, что у нас и по поводу Боинга неприятные нидерландские последствия, и здесь тоже», – считает депутат.

Она отметила, что считает позицию России правильной, но сомневается в качестве работы юристов. «Мы считаем, что наша позиция правильная и в этом смысле, конечно, надо думать, какая реакция может быть наша. Но у меня есть вопросы к нашей юридической службе тоже, мне кажется, она у нас не очень сильная», – заключила Драпеко.

Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине «скифское золото». Речь идет о вывезенных на выставку в Нидерланды экспонатах из крымских музеев. Судебная тяжба продолжалась семь лет.