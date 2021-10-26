Песков: Обсуждение газового контракта РФ с Молдавией продолжается

Обсуждение газового контракта РФ с Молдавией продолжается. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Эха Москвы» о том, почему Молдавия впервые закупила газ не у России.

«Это дело молдавской стороны. Это такой вопрос, он скорее риторический. Очевидно, что сделки могут быть только по цене выше, чем те, которые обсуждались с российской стороны, а контакты будут продолжаться. «Идет работа по согласованию условий контракта. Или не согласованию. Здесь нужно понять все-таки, что решит молдавская сторона», – пояснил он.

Пресс-секретарь отметил, что ценовые параметры, предложенные Россией, благоприятны для Молдавии. «Позиция российского газового монополиста прекрасно известна. Она окончательно выверена, понятна и обоснована. И с точки зрения ценовых параметров весьма благоприятна для молдавской стороны», – считает Песков.

Ранее стало известно, что Молдавия впервые закупила газ не у России. Государственная компания Energocom подписала контракт на поставку 1 миллиона кубометров газа из Польши. Министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Сыпу отметил, что молдавское правительство продолжает переговоры о подписании долгосрочного контракта на поставку газа с Россией.