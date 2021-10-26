На западе Москвы в квартире обнаружены тела двух взрослых и ребенка с признаками насильственной смерти

На западе Москвы в квартире дома на Мосфильмовской улице обнаружены тела двух взрослых и несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На место происшествия выехал руководитель Московского управления Следственного комитета Андрей Стрижов, — передает ТАСС.