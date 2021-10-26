На западе Москвы в квартире обнаружены тела двух взрослых и ребенка с признаками насильственной смерти

На западе Москвы в квартире дома на Мосфильмовской улице обнаружены тела двух взрослых и несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На место происшествия выехал руководитель Московского управления Следственного комитета Андрей Стрижов, — передает ТАСС.
2021-10-26T13:36:27+03:00
2021-10-26T13:36:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:36, 26 октября 2021
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