В России новый максимум смертности от коронавируса — 1106 человек за сутки, — сообщает оперативный штаб. Выявлено коло 36 с половиной тысяч новых случаев ковида, в том числе более 6 тысяч в Москве.

В Министерстве здравоохранения считают, что пик заболеваемости еще не достигнут. Власти объявили режим нерабочих дней в стране с 30 октября по 7-е ноября. В некоторых регионах он начал действовать раньше.