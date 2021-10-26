Президент Украины приветствовал решение Апелляционного суда в Амстердаме передать «Скифское золото» Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Апелляционного суда в Амстердаме передать «Скифское золото» Киеву. Зеленский назвал это решение справедливой и долгожданной победой Украины и пообещал, что вслед за «Скифским золотом» Украина вернет себе и Крым, — передает Интерфакс со ссылкой на Twitter политика.

Согласно решению Апелляционного суда, коллекция скифского золота из четырех крымских музеев признана украинской собственностью, однако решение еще может быть обжаловано. Коллекция останется в Нидерландах минимум на три месяца.

В Крыму решение суда назвали проявлением двойных стандартов. Власти республики пообещали, что Крым рано или поздно вернет свои культурные ценности.

В Кремле отказались комментировать решение Апелляционного суда Амстердама. В то же время сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что решение неправовое и политическое, и должно быть опротестовано.